Un avion de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) a raté son atterrissage lundi à l’aéroport de Gao, dans le nord du Mali, faisant au moins onze blessés», selon la mission onusienne. «Un avion de la MINUSMA en provenance de Bamako avec onze personnes (quatre passagers, tous membres du personnel des Nations unies et sept membres d’équipage) à bord, a fait un atterrissage difficile à l’aéroport de Gao», a indiqué la MINUSMA.Un membre de l’équipage a été grièvement blessé et dix personnes légèrement, selon un bilan provisoire, ajoutant que l’avion a subi d’importants dommages. Les blessés ont immédiatement été évacués vers les structures médicales des Forces internationales et de la MINUSMA pour recevoir les soins adéquats. L’incident n’est cependant pas dû «au temps qu’il faisait» à Gao, a affirmé un responsable de l’aéroport de Gao, sans préciser s’il pleuvait au moment de l’atterrissage.