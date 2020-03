Le ministère iranien de la Santé a annoncé, hier, le décès de onze personnes infectées par le nouveau coronavirus, portant le bilan dans le pays à 54 morts, le plus lourd après celui de la Chine. Au cours des dernières 24 heures, «onze personnes ont perdu la vie» après avoir été contaminées par le nouveau coronavirus, a déclaré le porte-parole du ministère Kianouche Jahan, lors d'une conférence de presse télévisée, ajoutant que 385 nouveaux cas avaient été confirmés, portant le nombre total de personnes infectées en Iran à 978. Un précédent bilan a faisait état de 43 morts. Une initiative mondiale devrait répondre à l'épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), car la maladie est aujourd'hui devenue un problème mondial, avait déclaré samedi le président iranien Hassan Rohani. «Nous sommes impatients d'étendre la coopération médicale bilatérale et régionale avec tous les pays de la région sur cette question», avait-il ajouté. Le nombre de cas dans le monde s'élevait dimanche à 87.565, dont 2.990 décès, dans 64 pays et territoires, selon un bilan à partir de sources officielles. 1.646 nouvelles contaminations ont été recensées depuis le décompte réalisé samedi à 17h00 GMT. La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée en décembre, comptait 79.824 cas, dont 2.870 décès. Avec 573 nouvelles contaminations, le pays enregistre son plus lourd bilan depuis une semaine. Le bilan des décès en revanche repart à la baisse, à 35 morts contre 47 annoncés samedi.