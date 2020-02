Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a fait part de ses «réserves» hier sur le plan de paix de Donald Trump pour le Proche-Orient et insisté sur la nécessité d’avoir «deux vrais Etats», israélien et palestinien. «Il y a un cadre qui est le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité. Il y a un objectif, c’est l’existence de deux Etats, en sécurité l’un par rapport à l’autre, avec des frontières reconnues internationalement, deux vrais Etats avec l’ensemble des compétences liées à un Etat mais aussi l’ensemble de la réalité démographique et physique liée à un Etat», a-t-il souligné dans l’émission politique Le Grand Jury RTL/TF1/LCI/Le Figaro. «Et puis (il y a) une méthode qui est la négociation. Dans la situation actuelle, les initiatives unilatérales ne sont pas automatiquement performantes, donc nous avons des interrogations, des réserves par rapport à cette situation», a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Il a balayé toute ambiguïté dans la première réaction française vis-à-vis du plan, comme certains analystes avaient pu l’interpréter à la lecture du communiqué mercredi de son ministère. «Ce que nous avons salué, c’est les efforts (de Donald Trump, ndlr), nous n’avons pas salué les résultats des efforts», a souligné Jean-Yves Le Drian. «Nous avons salué les efforts parce que nous avons considéré que les Etats-Unis avaient essayé de prendre le dossier à bras le corps», a-t-il ajouté. Le plan de paix américain accorde de nombreuses concessions à l’Etat hébreu et a été rejeté avec véhémence par les autorités palestiniennes. Il comprend, notamment, la reconnaissance de l’annexion par Israël à son territoire des colonies qu’il a implantées en Cisjordanie occupée, en particulier dans la vallée du Jourdain, en violation du droit international énoncé par l’ONU. Le chef de la diplomatie française a appelé à des discussions avec les pays de la région, ainsi qu’entre Européens, «pour essayer de se positionner collectivement».La France est favorable à un débat à l’ONU, comme le demandent les Palestiniens, a-t-il dit. «Nous disons oui à la demande de débat au Conseil de sécurité», a relevé le ministre.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé samedi qu’il se rendrait au Conseil de sécurité de l’ONU —où Washington a un droit de veto— d’ici peu pour appeler à une coonférence internationale visant à relancer les négociations avec Israël, sous l’égide d’un quartet incluant la Russie, l’Union européenne, l’ONU et les Etats-Unis. Il est à rappeler que la Ligue arabe a rejeté le plan Trump et réclamé le droit du peuple palestinien à un Etat, avec El Qods-Est comme capitale , conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU.