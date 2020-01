Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s’est félicité, hier, que les nouvelles autorités algériennes aient la volonté d’être «plus actives» dans la mise en oeuvre de l’accord de paix d’Alger au Mali. «J’ai pu constater, lors de mes entretiens (le 21 janvier à Alger), et avec mon homologue Sabri Boukadoum et avec le président Abdelmadjid Tebboune, la volonté d’être beaucoup plus actifs dans le règlement de la crise malienne et de la crise du Sahel», a déclaré le ministre lors de ses vœux à la presse. «Pendant très longtemps, l’Algérie n’était pas vraiment présente dans ces discussions» autour du suivi de l’accord de paix, a relevé le ministre français des AE. «J’ai le sentiment d’une volonté de coopérer de manière beaucoup plus forte avec l’ensemble des acteurs et c’est un signe très, très positif», a-t-il ajouté. «On a même envisagé que nous puissions aller ensemble à un prochain CSA (comité de suivi de l’accord) pour qu’il puisse être mis en oeuvre». L’accord d’Alger de 2015 prévoit le désarmement de groupes rebelles et leur intégration dans les forces de défense maliennes. Alger et Paris participent aux comités de suivi de l’accord.