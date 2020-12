Le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi a affirmé que la normalisation des relations entre son pays et Israël n’était «pas une question à l’ordre du jour», quelques jours après qu’une telle décision a été prise par son voisin marocain. «C’est un choix pour lequel le Maroc a opté librement. Nous respectons le choix du Maroc, le Maroc est un pays frère, un pays que nous aimons beaucoup. Pour la Tunisie ce n’est pas une question à l’ordre du jour», a déclaré M. Mechichi dans une interview sur la chaîne française France 24, lundi soir. «Chaque pays a sa réalité, sa vérité, et chaque pays a sa diplomatie qu’il considère être la meilleure pour son peuple», a-t-il poursuivi, indiquant qu’il n’avait pas été approché par l’administration américaine en ce sens. Jeudi dernier, le président américain sortant Donald Trump avait annoncé l’engagement du Maroc à normaliser ses relations avec Israël et la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental. Au Maghreb, cette décision du Maroc a fait quelques remous, à l’image de l’Algérie qui a dénoncé des «manœuvres étrangères» visant à la déstabiliser. La question du Sahara occidental empoisonne les relations maghrébines depuis plus de 40 ans.