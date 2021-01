Le parquet à Tunis a affirmé vendredi que le courrier suspect reçu par la présidence de la République ne contenait aucune matière dangereuse, citant les premiers éléments de l'enquête. La veille, la Présidence a annoncé la brève hospitalisation de la directrice du cabinet, Nadia Akacha, après avoir manipulé mercredi ce courrier destiné au chef de l'Etat Kaïs Saïed, et a évoqué une «tentative d'empoisonnement».

Mme Akacha a «fait un malaise, perdant partiellement la vue avec d'importants maux de tête», a indiqué la même source, l'enveloppe ayant été mise dans un broyeur. Le courrier n'est pas arrivé entre les mains du président, en bonne santé selon la Présidence. Plusieurs médias ont évoqué une possible lettre à la ricine, un poison potentiellement mortel, et une enquête judiciaire a été ouverte. Mais le porte-parole du parquet de Tunis, Mohsen Dali, a indiqué que «selon les résultats des analyses effectuées par les laboratoires scientifiques et criminalistiques du ministère de l'Intérieur, le courrier ne contenait aucune matière suspecte, toxique ou dangereuse». Dans cette affaire qui fait scandale, plusieurs partis politiques et des chefs d'Etat arabes ont exprimé leur soutien à M. Saïed. Le contexte politique reste tendu, avec un bras de fer autour d'un remaniement gouvernemental, entre M. Saïed et le parti Ennahdha.