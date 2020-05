Pékin a exhorté les Etats-Unis à mettre fin à la «répression déraisonnable à l'encontre de Huawei et des entreprises chinoises», après que Washington a annoncé de nouveaux contrôles à l'exportation pour restreindre l'accès du géant chinois à la technologie des semi-conducteurs. «Le gouvernement chinois défendra fermement les droits et intérêts légitimes et légaux des entreprises chinoises», a répliqué samedi le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué. Le ministère américain du Commerce a fait état d'une série de dispositions pour brider la capacité de Huawei à développer des semi-conducteurs à l'étranger grâce à de la technologie américaine. communiqué. Pékin estime que les agissements de l'administration Trump «détruisent les chaînes mondiales de fabrication, d'approvisionnement et de valeur» et attisent plus encore les tensions entre les deux pays, en plein Covid-19. Trump avait menacé de rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu'il ne souhaitait plus parler «pour le moment» au président Xi Jinping. La Chine a menacé de mesures de rétorsion pour les grandes entreprises américaines comme Apple, Cisco, Qualcomm et Boeing.