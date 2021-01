Le Burkina Faso a enregistré en date du 31 décembre 2020 un total de 1.074.993 personnes déplacées du fait de la situation sécuritaire, a annoncé samedi le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR). Sur ces déplacés, dont 53% sont des femmes, on dénombre jusqu’à 54% d’individus de moins de 15 ans, selon le rapport du conseil. «On note une augmentation de 2,40% par rapport à la publication du 10 novembre 2020, 1.049.767 individus», indique le rapport. Les provinces du Sanmatenga, du Soum et du Séno sont les plus affectées par le phénomène, précise le document. Depuis 2015, le Burkina Faso vu sa situation sécuritaire se dégrader en raison d’attaques terroristes. Celles-ci ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires ainsi que des milliers de déplacés. De décembre 2019 à décembre 2020, le nombre de personnes déplacées a connu une augmentation d’environ 92%, selon des statistiques.