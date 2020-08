Les Parisiens sortent masqués depuis hier: devant la recrudescence du Covid -19, la France rend le masque obligatoire partout dans sa capitale, alors que l'Allemagne renforce son arsenal contre la pandémie qui a dépassé le cap des 180.000 morts aux Etats-Unis, le pays le plus endeuillé. Le port du masque - jusqu'à présent limité à quelques secteurs très fréquentés - est de rigueur à tout moment dans toutes les rues de Paris sous peine d'une amende de 135 euros, ont annoncé les autorités jeudi. La mesure concerne les piétons, les cyclistes, les motards, ainsi que les adeptes du footing ou de la trottinette. La généralisation du masque pourrait gagner d'autres grandes villes du pays, où un record de contaminations a été atteint jeudi avec 6.111 nouveaux cas en 24 heures. Un total de 21 départements sont désormais placés en «zone rouge», dont celui des Alpes-Maritimes (sud-est) où doivent avoir lieu les deux premières étapes du Tour de France cycliste qui commence aujourd'hui. Paris est considérée comme une zone à risque par plusieurs pays: la ville vient d'être ajoutée par la Belgique à sa liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées, et le Danemark a déconseillé les voyages «non nécessaires» en France. L'Allemagne va de son côté augmenter à au moins 50 euros les amendes pour non-port du masque et renforcer les contrôles pour s'assurer du respect des périodes de quarantaine. En Espagne, les enfants devront porter le masque à tout moment à l'école à partir de 6 ans, a annoncé jeudi le gouvernement. Et c'est aux Etats-Unis que le virus a été le plus meurtrier. Un nouveau palier a été franchi jeudi avec 180.527 décès pour 5.860.397 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. En 24 heures, le coronavirus a tué 931 personnes supplémentaires. Ce qui n'a pas empêché le président Donald Trump, investi pour briguer un second mandat, de vanter son action face au Covid-19 et de prédire l'éradication de la maladie. «Nous produirons un vaccin avant la fin de l'année!», a-t-il promis à ses partisans.