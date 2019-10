Plus de 2.000 soldats syriens se sont déployés hier sur une autoroute majeure reliant la province de Hassaké (nord-est) au nord de celle d’Alep, ce qui constitue le plus important déploiement de l’armée syrienne depuis qu’elle a quitté la région il y a cinq ans, a rapporté une ONG. Leurs unités étaient accompagnées par des forces russes, a précisé l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).Il a ajouté que ce déploiement, sur cette portion de l’autoroute M4, s’inscrivait dans le cadre de l’accord récemment conclu entre Damas et les forces kurdes, et de celui entre la Russie et la Turquie. Les hostilités dans le nord-est de la Syrie ont provoqué d’importants mouvements de populations. Au cours des deux dernières semaines, près de 180.000 personnes, dont près de 80.000 enfants, ont fui vers le sud des zones frontalières entre la Turquie et la Syrie. Alors que les combats se sont apaisés dans certaines zones ces derniers jours, certaines des personnes déplacées ont commencé à rentrer. Plus de 10.000 personnes ont fui en Irak depuis le début des opérations militaires dans le nord-est.