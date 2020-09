Plus de 20 personnes ont été tuées, dimanche soir, dans des affrontements à Al-Jawf, une province du Nord du Yémen, alors que les troupes gouvernementales tentaient de reprendre aux rebelles Houthis des positions qu'ils ont conquises il y a des mois, après des combats acharnés qui ont accru les souffrances de la population. Les forces du gouvernement, reconnu par la communauté internationale, et les rebelles Houthis sont en guerre depuis 2014. Les rebelles avaient alors pris le contrôle d'une grande partie du Nord et de l'Ouest du pays, y compris la capitale Sanaa. Selon une source militaire gouvernementale, 16 combattants Houthis et huit loyalistes ont été tués lors de ces affrontements qui ont eu lieu, dimanche soir. Les troupes gouvernementales ont capturé plus de 40 rebelles, a indiqué cette source à des médias. Dans le même temps, les rebelles ont avancé dans le gouvernorat voisin de Marib, en particulier dans le district de Mahliya, après de violents combats qui ont également fait des victimes, selon la même source, qui n'a pas donné plus de détails.

Les rebelles Houthis ont pris le contrôle de la capitale d'Al-Jawf plus tôt cette année, une avancée stratégique qui signifie qu'ils menacent désormais la province pétrolière de Marib. Les forces du gouvernement sont appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Les Houthis sont soutenus par l'Iran. La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts,

essentiellement des civils, d'après diverses organisations humanitaires. Quelque 24,1 millions de personnes, soit plus des deux tiers de la population, ont besoin d'assistance d'après l'ONU. Par ailleurs, plus de 1.900 cas de Covid-19 ont été confirmés dans ce pays très pauvre de la péninsule arabique, qui a enregistré plus de 570 décès.

Mi-août, l'ONU avait lancé un cri d'alarme sur la situation humanitaire au Yémen, indiquant que, faute de financements, de nombreux programmes d'assistance aux civils ont cessé ou risquent d'être réduits, avec pour conséquence une aggravation des conditions de survie de la population et notamment des personnes les plus vulnérables comme les enfants, les femmes et les hommes âgés.

A plusieurs reprises, les Nations unies ont lancé des mises en garde à ce sujet, leurs organisations humanitaires rencontrant de graves difficultés dans l'exercice de leur mission de plus en plous périlleuse.