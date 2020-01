Un porte-parole des Nations unies a déclaré, mardi, que la situation humanitaire au Mali continuait de se dégrader en raison de la hausse des violences, et que plus de 200.000 personnes étaient actuellement déplacées dans ce pays, contre 80 000 il y a un an. Au cours de la saison sèche de cette année, de juin à août, 1,1 million de personnes devraient être confrontées à une situation d’insécurité grave dans le pays, a déclaré Stephane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, lors de son point presse quotidien. Les défis humanitaires ont considérablement augmenté, a-t-il ajouté. Toutefois, l’accès reste possible aux organisations humanitaires qui s’appuient sur l’implication des communautés, la livraison d’aide soumise à des principes et le recours à des partenaires de mise en oeuvre locaux pour atteindre les personnes dans le besoin. Le Plan de réponse humanitaire pour le Mali de cette année devrait toucher 20% de la population du pays, soit 3,8 millions de personnes, et nécessiter 390 millions de dollars, a déclaré M. Dujarric..