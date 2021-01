L'Afrique dénombrait vendredi 3.368.330 cas d'infection au nouveau coronavirus, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), qui a ajouté qu'on avait recensé à ce jour 82.594 décès dus au COVID-19 et 2.824.960 guérisons. Les pays africains les plus touchés en terme de nombre de cas d'infection comprennent l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Ethiopie, a déclaré l'agence de santé de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique du Sud a signalé 39.501 décès liés au COVID-19 en date de vendredi, le bilan le plus élevé du continent, a poursuivi le CDC Afrique. John Nkengasong, le directeur de cette agence, a indiqué vendredi que le continent se trouvait «à une phase critique de la pandémie». «Alors que les économies rouvrent et que les voyages reprennent, nous devons faire attention à la prévention de la transmission, des décès et des dommages en ouvrant avec précaution nos frontières», a-t-il souligné dans un communiqué. Par ailleurs, la Commission de l'Union africaine a félicité vendredi le Kenya pour avoir mis en place la plateforme Trusted Travel qu'elle a conçue, devenant le premier pays à adopter ce système de gestion des voyages pendant la pandémie de nouveau coronavirus. «Alors que nos économies, nos écoles et nos frontières rouvrent, l'Afrique a besoin d'une approche harmonisée pour réduire le risque de transmission» du virus, a salué vendredi la commissaire aux Affaires sociales de l'UA, Amira Elfadil, dans un communiqué. «C'est pourquoi nous avons lancé le portail de confiance Covid-19, un outil numérique innovant qui aide les Etats membres à télécharger et à vérifier les résultats des tests et à harmoniser les conditions d'entrée et de sortie afin d'éviter la transmission transfrontalière sur le continent», a-t-elle dit. En octobre dernier, les 55 pays membres du bloc panafricain ont officiellement lancé Trusted Travel lors d'une réunion conjointe des ministres de la Santé, des Transports et de l'Information du bloc. La plate-forme fournit des informations sur les conditions de voyage dans les points de départ et d'arrivée et donne accès à une liste de laboratoires agréés par le gouvernement pour les tests de dépistage dans les pays africains. Elle permet aux voyageurs de télécharger en ligne les résultats de leurs tests pour une vérification facile par les responsables de la santé et des voyages et constitue une aide à la détection des faux certificats. Selon l'UA, cette initiative contribuera à établir la confiance dans les résultats des tests parmi les autorités gouvernementales, les compagnies aériennes, les opérateurs de services de transport et les autres parties prenantes du secteur des transports sur le continent.