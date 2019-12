Plus de 60 personnes ont péri depuis jeudi en Syrie lors de violents affrontements entre les forces du régime et des groupes armés dans le dernier grand bastion hostile à Damas, dans le nord-ouest du pays, a indiqué hier une ONG.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), 38 terroristes et rebelles ont été tués lors de combats ayant eu lieu dans la région d’Idlib, contre 23 combattants prorégime. Ces affrontements meurtriers, qui se poursuivent depuis jeudi soir, se sont déroulés notamment près de la ville de Maarrat al-Noomane, contrôlée par les terroristes.

En parallèle, l’aviation russe, qui soutient les forces du régime, pilonne les zones autour de Maarat al-Noomane et la ville voisine de Saraqeb, selon l’OSDH. Cette nouvelle montée de tensions a provoqué une vague de déplacements, les habitants des zones visées fuyant en masse les violences. Yasser Ibrahim al-Dandal et sa famille font partie de ces déplacés. Ils ont décidé de fuir vers le nord d’Idleb, où ils devront dormir en plein air dans les oliveraies, faute de moyens, selon le père de famille. «Des centaines de roquettes ont visé Maarrat al-Noomane hier», dit-il. «La situation est très mauvaise».

La région d’Idlib, qui abrite environ trois millions de personnes, dont de nombreux déplacés d’autres régions syriennes, est dominée par les terroristes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS), ex- Fateh al Cham issu d’Al Nosra, branche syrienne d’Al-Qaïda. Cette région, qui échappe encore au régime, a fait l’objet d’un cessez-le-feu fin août, fragilisé depuis des semaines par de réguliers bombardements et affrontements. Mercredi, la conseillère humanitaire auprès de l’envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Najat Rochdi, a condamné la recrudescence des violences, appelant à une «désescalade immédiate», au lendemain de bombardements menés par le régime ayant tué 23 civils.

En dépit de la trêve annoncée par Moscou, les bombardements et combats au sol ont déjà tué plus de 250 civils depuis fin août en plus de centaines de les combattants des deux camps, selon l’OSDH. En octobre, le président syrien Bachar al-Assad a effectué sa première visite dans la province depuis le début de la guerre en 2011, affirmant que la bataille d’Idlib était la clé pour y mettre fin.

Depuis plus d’un an, plusieurs cessez-le-feu ont été décrétés par les autorités syriennes et leur allié russe mais les groupes rebelles soutenus par la Turquie et les terroristes de Hayat Tahrir

al Cham ont sans cesse provoqué les forces de Damas avec des attentats et des bombardements pour tenter de desserrer l’étau. Le conflit en Syrie a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés.