Les ministres du Travail des pays d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique ont signé, mardi, à Nairobi un accord visant à guider ces pays vers une harmonisation de leurs politiques migratoires. Réunis à l’occasion d’un forum régional, les ministres ont déclaré que cet accord guiderait et faciliterait une migration sécurisée, ordonnée et régularisée de la main d’oeuvre en accord avec les normes internationale et régionale. «Nous sommes tombés d’accord pour adopter et appliquer des initiatives régionales et continentales sur la liberté de circulation afin de faciliter les opportunités d’emploi, d’endiguer les migrations irrégulières et de lutter contre le trafic, la contrebande et le travail forcé», a déclaré Simon Chelugui, un haut responsable du gouvernement kenyan. Les ministres ont convenu d’établir une collaboration en matière d’assistance diplomatique et consulaire pour les travailleurs migrants dans les pays où certains Etats membres n’ont pas de représentation diplomatique. Les ministres ont promis de fournir des informations sur les opportunités d’emploi et d’allouer les ressources nécessaires pour répondre aux besoins de protection des migrants en termes d’assistance juridique, d’abris d’urgence, de santé, de retour et de réintégration. Ils ont également convenu d’intensifier la coordination inter-ministérielle et la collaboration entre les agences de gestion des migrations. Ils vont coopérer dans la collecte de renseignements et partager les informations pour lutter contre la contrebande, le trafic de migrants et la criminalité organisée transnationale. Ces ministres sont ceux du Kenya, d’Ouganda, de Tanzanie, de Somalie, d’Ethiopie, du Soudan du Sud, d’Erythrée, de Djibouti, du Rwanda et du Burundi.