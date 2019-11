Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a mis en garde, hier, contre la Russie, qui «envahit ses voisins» et «tue ses opposants politiques», et la Chine, accusée de porter une «nouvelle vision de l’autoritarisme». «Les nations libres et occidentales ont la responsabilité de dissuader les pays comme la Chine, la Russie et l’Iran de menacer notre peuple», a déclaré Pompeo à Berlin, à la veille de la célébration du 30e anniversaire de la chute du mur. Les Etats-Unis et leurs alliés devraient «défendre ce qui a été si durement gagné en 1989» et «prendre conscience que nous sommes dans une compétition de valeurs avec des nations non libres», dit-il. Il s’en est pris violemment à la Russie, dirigée par «un ancien agent du KGB», Vladimir Poutine, qu’il a accusée d’»envahir ses voisins», l’Ukraine, et de «tuer les opposants politiques». Pompeo a aussi dénoncé la Chine qui porte «une nouvelle vision de l’autoritarisme». Ainsi, il réitère l’opposition des Etats-Unis au projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l’Europe. «L’approvisionnement énergétique de l’Europe dépendra des caprices du président russe», a-t-il dit. Et il a mis en garde contre «l’intention des entreprises chinoises», surtout le géant Huawei, de «construire des réseaux 5G». La chute du Mur de Berlin n’a pas marqué «la fin de l’histoire» prédite par des intellectuels. «Je pense que nous avons été aveuglés par ce moment de fierté». dit Pompeo en qualifiant de simple «agitation» le constat de Macron au sujet de l’Otan, en état de «mort cérébrale».