Il reste désormais 14 jours à Hichem Mechichi, chef du gouvernement tunisien désigné par le président de la République Kaïs Saïed, pour parachever la formation de son équipe et la soumettre au vote de confiance de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dont les agitations ont été quelque peu tempérées par la chaleur aoûtienne. Est-ce la raison pour laquelle un dirigeant du parti Attayar, membre du bloc démocrate autour du Parti destourien libre (PDL) de Abir Moussi, vient de dénoncer les «lenteurs évidentes» de Mechichi dont il se demande si elles sont volontaires ou pas? Nabil Hajji cherche vraisemblablement, avec ce pavé dans une mare devenue trop calme à son goût, à provoquer une réaction «positive» du concerné qui, il est vrai, ne s'est plus manifesté, depuis fin juillet. Un silence qui pèse lourd sur la scène politique tunisienne, alors que des «consultations» ont été menées, tambour battant, aussi bien avec les partis, les organisations des travailleurs et du patronat que de la société civile. De même, Hichem Mechichi a rencontré les anciens chefs de gouvernement mais, à ce jour, il n'a pas encore explicité son programme ou sa vision globale de la stratégie nécessaire pour relancer l'économie du pays. Quant à consentir la moindre indication sur la composante de son équipe gouvernementale, ce serait faire preuve d'angélisme que de céder à l'impatience des uns et des autres, sachant que les antagonismes habituels seront de la partie pour descendre en flammes tel ou tel candidat. «Je crains qu'il ne mette tout le monde devant le fait accompli au dernier moment», a déclaré le dirigeant d'Attayar. L'équipe gouvernementale aura-t-elle une coloration partisane ou strictement démocrate? Une chose est sûre, la succession au gouvernement démissionnaire de Elyas Fakhfakh, piégé par sa situation d'actionnaire principal d'entreprises bénéficiaires d'importants contrats publics, ne sera pas de tout repos. Le 24 août prochain, Hichem Mechichi devra souscrire aux délais fixés par la Constitution tunisienne et dévoilé cette équipe que les Tunisiens attendent avec un intérêt que la crise du Covid-19 et ses conséquences sur une économie en berne rend des plus incisifs. La canicule n'a pas eu d'effet sur certains milieux qu'affolent les rumeurs sur la volonté de Hichem Mechichi d'opter pour un gouvernement de compétences «indépendantes» des partis. C'est ainsi qu'une théorie fumeuse, attribuée en 2019, lors de son apparition sur les réseaux sociaux, à l'ex-élu du parti islamiste Al Karama, Maher Zid, vient de refaire surface au beau milieu des marécages politique et parlementaire. Elle cible l'ancien chef du gouvernement Mehdi Jommaa, désigné par feu le président Béji Caïd Essebsi. L'homme qui dirigeait la Kasbah et s'est présenté à l'élection présidentielle en 2019 serait un usurpateur, Jomaa étant décédé en France, en 2001. Le chef du parti al Badil, créé pour l'élection présidentielle, serait, affirment sans rire les auteurs de cette galéjade tunisienne un Israélien, Rabin Nisharu (admirez le choix de l'identité), mandaté pour faire main basse sur la Tunisie, Cette autre théorie du complot, risible mais pernicieuse, permet aux adeptes de la phalange islamiste de barrer la route à un des dirigeants les plus en vue et des plus compétents, dans le cas où Kaïs Saïed serait contraint de dissoudre l'ARP et de convoquer de nouvelles législatives. Celui-ci a eu, samedi dernier, un entretien téléphonique avec le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, la discussion ayant porté, sans doute, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion du 11 août prochain que tiendra le Conseil de sécurité de l'ONU dont la Tunisie est actuellement un membre non permanent. Les Etats-Unis comptent tenter un passage en force pour faire adopter un texte prolongeant l'embargo sur les armes destinés à l'Iran, dont ni la Russie ni la Chine ne veulent entendre parler et pour lequel certaines puissances européennes sont des plus réservées. On comprend pourquoi Pompeo a assuré, lors de cet entretien, que «les Etats-Unis sont prêts à soutenir davantage la Tunisie, dans tous les domaines».