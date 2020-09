Donald Trump a annoncé, jeudi, que le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo se rendrait à Doha pour participer au début des pourparlers de paix sur l'Afghanistan. Les discussions entre les talibans et Kaboul, retardées depuis plus de six mois, démarrent, aujourd'hui, au Qatar afin d'essayer de mettre un terme à près de 19 ans de conflit entre les deux parties en Afghanistan. «Je peux annoncer avec grande fierté que le secrétaire d'Etat Mike Pompeo va partir ce soir pour un voyage historique à Doha, au Qatar, pour le début des négociations de paix interafghanes», a déclaré le président des Etats-Unis. «Nous nous entendons très bien avec les talibans en Afghanistan», a encore assuré le milliardaire républicain au sujet des insurgés avec lesquels Washington a signé le 29 février un accord historique. Les talibans se sont engagés à ne plus laisser des terroristes opérer dans les zones qu'ils contrôlent, à réduire les violences et à négocier pour la première fois directement avec le gouvernement de Kaboul. En contrepartie, l'armée américaine a annoncé un calendrier de retrait total de ses troupes d'Afghanistan. Malgré les reports successifs des pourparlers et un niveau de violence toujours élevé, les Etats-Unis ont jusqu'ici tenu leur calendrier de retrait, et entendent annoncer une nouvelle réduction des effectifs avant la présidentielle américaine du 3 novembre.

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé également qu'il se rendrait à Chypre afin de chercher une solution pacifique aux tensions croissantes en Méditerranée, et a appelé la Turquie à retirer ses forces de la zone litigieuse. M. Pompeo arrive à Chypre, aujourd'hui, en provenance de Doha où il a participé au lancement de négociations de paix entre le gouvernement afghan et les insurgés talibans. Cette visite interviendra dans la foulée d'entretiens téléphoniques entre le président Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ainsi qu'avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le conflit «doit être résolu de manière diplomatique et pacifique», a déclaré M. Pompeo à la presse à bord de son avion. «Donc je vais travailler sur ce projet aussi, m'assurer que je comprends les risques associés du point de vue du peuple de Chypre». Le chef de la diplomatie américaine a salué les efforts de l'Allemagne pour faire retomber la tension entre protagonistes. La France est également très impliquée dans le dossier et a clairement apporté son soutien à la Grèce et à Chypre. «Nous espérons qu'il y aura de vraies conversations et que les forces militaires qui se trouvent là-bas seront rappelées afin que ces conversations puissent avoir lieu», a-t-il poursuivi. La Turquie et la Grèce, toutes deux mem-bres de l'Otan, se déchirent à propos de gisements d'hydrocarbures en Méditerranée orientale, dans une zone qu'Athènes estime relever de sa souveraineté. La visite de M. Pompeo intervient alors que les Etats-Unis ont récemment levé un long embargo sur les ventes d'armes à Chypre, ce qui a suscité la colère de la Turquie. Il avait par ailleurs annulé un voyage à Chypre plus tôt cette année suite à un pic de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. L'île de Chypre est divisée en deux: au sud, la République de Chypre, un Etat membre de l'Union européenne, et la République turque de Chypre du Nord au nord.