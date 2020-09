Pour leur mobilisation de rentrée, deux cortèges du mouvement citoyen des «gilets jaunes» en France, rassemblant autour d’un millier de personnes, ont défilé, hier, à Paris, où quelques heurts ont eu lieu. Né le 17 novembre 2018, ce mouvement qui lutte pour davantage de justice sociale, cherche un second souffle, après une première année où il a embrasé la France. Proche de la place Wagram, lieu de rassemblement hier, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre. Des poubelles ont été incendiées, le mobilier urbain renversé et une voiture brûlée. Les forces de l’ordre ont tiré des grenades lacrymogènes. Mobilisées en masse, et s’attendant à une participation plus importante, elles ont procédé à de nombreuses interpellations avant les rassemblements. Sur les Champs-Elysées, où deux manifestations ont été interdites, un important dispositif policier était déployé. D’autres rassemblements étaient prévus dans de grandes villes.