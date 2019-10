Les manifestations se poursuivaient, hier, pour le 10 ème jour consécutif, au Liban en dépit du plan de réformes économiques proposé par le Premier ministre, Saad Hariri, ont rapporté des médias.

Le principal axe routier reliant la capitale, Beyrouth, au reste du pays est toujours barré par de grandes bâches bleues sous lesquelles les plus déterminés ont passé la nuit. Un peu à l’écart, la police anti-émeutes observe la scène en silence, selon ces médias. Vendredi soir, des dizaines de milliers de personnes sont restées dans la rue, criant, chantant et agitant les drapeaux du Liban frappés d’un cèdre vert.

à Tripoli, la grande ville du Nord, à Beyrouth ou dans le Sud, les slogans phares sont restés inchangés depuis 10 jours: «Révolution, révolution!», «Tous, cela veut dire tous!», «Le peuple veut la chute du régime»... Depuis le début du mouvement populaire inédit le 17 octobre, les manifestants y expriment comme partout ailleurs leur colère de vivre dans un pays où l’eau, l’électricité et les soins gratuits ne sont pas assurés, 30 ans après la fin de la guerre civile. Des appels sont apparus sur les réseaux sociaux, pour organiser aujourd’hui une chaîne humaine géante qui longerait toute la côte libanaise, de Tripoli à Tyr, sur 170 km, ce qui impliquerait la mobilisation d’au moins 100.000 personnes, selon les estimations.