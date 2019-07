Vladimir Poutine a ratifié, hier, la suspension par la Russie de sa participation au traité de désarmement nucléaire INF signé, pendant la Guerre froide, avec les Etats-Unis, qui l’ont dénoncé début février. En vertu d’un décret rendu public par le Kremlin et qui entre en vigueur dès sa signature, la Russie cesse de se conformer à ce texte signé en 1987 par les deux puissances et qui abolit l’usage - par elles seules - des missiles terrestres d’une portée de 500 à 5.500 km. Cette décision annoncée en février avait été approuvée en juin par le Parlement russe. Le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF) avait été dénoncé par Donald Trump le 1er février, puis par Moscou le lendemain, les deux pays s’accusant mutuellement de le violer. Le président russe avait immédiatement donné l’ordre de mettre au point de nouveaux types de missiles terrestres dans les deux ans, notamment en adaptant des engins de portée intermédiaire déjà existants mais déployés en mer ou dans les airs uniquement. La signature du traité INF avait mis un terme à la crise des euromissiles déclenchée par le déploiement en Europe des SS-20 soviétiques à têtes nucléaires. Sa suspension fait craindre une nouvelle course aux armements entre Moscou et Washington. L’avenir du traité START de réduction des arsenaux nucléaires stratégiques, qui arrive à échéance en février 2021, est également en question. M. Poutine a affirmé samedi que Moscou et Washington avaient «entamé des consultations» sur sa prolongation.