La rencontre aura été cordiale, malgré les divergences apparentes sur la Syrie. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan ont indiqué mardi à Moscou qu’ils partagent «de graves inquiétudes» face à la situation qui prévaut à Idlib. Mais tandis que le chef de l’Etat russe a estimé que cette situation, dans la zone de désescalade d’Idlib, suscite de légitimes inquiétudes, de part et d’autre, il n’en a pas moins souligné la nécessité de combattre les terroristes présents dans la région. «Les terroristes continuent de bombarder les positions des troupes gouvernementales, essaient d’attaquer des cibles militaires russes», a tenu à rappeler le président Poutine à son homologue turc.

Celui-ci a de son côté estimé que «la situation s’est tellement compliquée qu’à l’heure actuelle, nos militaires se trouvent en danger. Nous ne voulons pas que cela continue. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires», laissant ainsi entendre que l’armée turque pourrait se déployer encore plus dans le nord de la Syrie, à la fois pour sécuriser ses 12 postes d’observation installés au lendemain de l’accord de Sotchi sur une zone de désescalade et pour poursuivre le soutien aux groupes rebelles qui activent avec la faction terroriste Hayat Tahrir al Cham, ex-al Nosra, branche syrienne d’al Qaïda, omniprésente dans la région.

Les intérêts mutuels qui lient les deux pays, aussi bien dans le domaine économique que touristique et militaire, ont cependant prévalu sur le dossier syrien, les deux dirigeants ayant mis l’accent sur leur volonté de travailler ensemble pour apaiser la situation dans la zone frontalière de la Turquie que Damas entend réintégrer sous son contrôle.

La poursuite de l’offensive de l’armée syrienne sur Idlib risque-t-elle de ce fait de provoquer des tensions entre Téhéran et Ankara, tous deux alliés de la Russie à l’instar du régime syrien ? Il faudra attendre de voir en quoi consiste les « mesures communes supplémentaires pour normaliser la situation à Idlib », évoquées par le président Vladimir Poutine qui n’a pas donné d’autres précisions à ce sujet.

L’accord de Sotchi a montré ses limites dans la mesure où les groupes rebelles et terroristes présents dans la « zone démilitarisée » établie en 2018 par Moscou et Ankara pour séparer les zones gouvernementales des territoires qui les abritent n’ont jamais cessé d’attaquer les positions de l’armée syrienne et de ses alliés, tout en refusant catégoriquement les termes dudit accord qui prévoit l’abandon des rames lourdes, entre autres dispositions.

Les menaces implicites du président Erdogan qui annonce des « mesures nécessaires » pour protéger les militaires turcs mais aussi et surtout les groupes rebelles vont-elles peser lourd sur la teneur du sommet d’Ankara, le 16 septembre prochain, avec la participation des acteurs internationaux les plus impliqués dans le conflit syrien, dans le cadre du processus d’Astana ? Poutine, Erdogan et Rohani auront d’ici là le temps de peaufiner un plan de nature à « contribuer à la paix dans la région », comme semble le souhaiter le président turc dont la préoccupation légitime a trait au risque d’une nouvelle vague de réfugiés qui viendrait s’ajouter aux quelque 3 millions déjà présents en Turquie.