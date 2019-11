Les présidents russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, devraient se rencontrer en tête-à-tête pour la première fois, lors du sommet de Paris le 9 décembre, organisé sous médiation française et allemande, a indiqué hier le Kremlin. «Je pense que nous allons vers une rencontre en tête-à-tête. Ils se trouveront dans la même pièce et, bien entendu, ils se parleront», a déclaré le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, cité par les agences de presse russes. Il a précisé que le programme du sommet était encore en élaboration. Il s’agirait de la première rencontre entre les deux hommes, alors que la Russie et l’Ukraine sont à couteaux tirés depuis l’arrivée au pouvoir de pro-occidentaux à Kiev en 2014, suivie par l’annexion de la Crimée par Moscou et d’une guerre avec des séparatistes pro-russes dans l’Est. Il s’agira également du premier sommet depuis 2016 sous ce format, dit de «Normandie», qui est destiné à faire avancer le processus de paix dans l’est de l’Ukraine, où la guerre a fait plus de 13.000 morts. En déplacement en Lituanie hier, Volodymyr Zelensky a dit «ne pas s’attendre à des victoires majeures ou à la fin de la guerre dès demain». S’il n’a pas confirmé une rencontre en tête-à-tête avec

M. Poutine, il a souligné qu’il était prêt à s’entretenir «avec chaque dirigeant présent à Paris» si nécessaire. «En tant que président de l’Ukraine, je veux comprendre clairement quand et comment nous pouvons mettre fin à cette guerre», a-t-il indiqué. Des progrès ont eu lieu entre Kiev et Moscou depuis l’élection, en avril, de M. Zelensky, davantage favorable à un dialogue que son prédécesseur.