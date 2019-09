Le président russe Vladimir Poutine accueille aujourd’hui son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, engagé dans un bras de fer politique depuis janvier avec l’opposant Juan Guaido, pour évoquer «l’ingérence de pays tiers» au Venezuela. «Maduro effectue une visite de travail et verra demain Poutine lors d’une rencontre en tête-à-tête qui sera suivie de pourparlers russo-vénézuéliens lors d’un petit-déjeuner de travail», a indiqué le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors d’un point presse hier. Les deux présidents «échangeront sur les affaires régionales et avant tout sur les affaires ibéro-américaines et sur l’ingérence directe de pays tiers dans les affaires ibéro-américaines», a-t-il ajouté. Nicolas Maduro avait lui-même dit lundi qu’il se rendait en Russie pour «s’entretenir avec notre ami, le camarade président Vladimir Poutine», sans préciser la durée de cette visite officielle. Le président vénézuélien, aux prises avec la pire crise économique de l’histoire récente de son pays, avait également annoncé des rencontres avec les dirigeants d’«importantes sociétés russes». La dernière visite en Russie de Nicolas Maduro remonte à décembre dernier. Il avait également été reçu à Moscou par Vladimir Poutine.