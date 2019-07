Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret vendredi en vue de rendre hommage, à titre posthume, aux 14 sous-mariniers morts lors du récent incendie à bord d’un des sous-marins de recherches de la marine. M. Poutine a élevé quatre officiers navals au rang de Héros de la Russie «pour le courage et l’héroïsme dont ils ont fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions» et a fait membres de l’Ordre du courage les autres marins décédés. L’incendie a commencé lundi dans le compartiment batterie du sous-marin, qui fait partie de la Flotte russe du Nord, alors qu’il effectuait des recherches au fond de la mer de Barents, tuant 14 «spécialistes militaires exceptionnels et professionnels hautement qualifiés». Le réacteur nucléaire à bord n’a pas été affecté par l’incident, et le ministère russe de la Défense a promis de réparer le vaisseau rapidement.