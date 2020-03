Le président russe Vladimir Poutine a signé, hier, la vaste réforme constitutionnelle devant lui donner le droit d'effectuer deux mandats supplémentaires, un amendement ajouté à la surprise générale cette semaine et vivement dénoncé par l'opposition, a indiqué l'agence officielle TASS. Le service d'information juridique officiel russe a publié sur son site Internet une loi de 68 pages récapitulant l'ensemble des changements constitutionnels, signe qu'ils ont été approuvés par le président russe. La réforme doit maintenant être validée par la Cour constitutionnelle dans un délai d'une semaine, selon la loi russe qui prévoit une procédure législative spécifique pour ce type de mesures. Le texte doit ensuite être définitivement approuvé lors d'un «vote populaire» prévu le 22 avril. La présidente de la chambre haute du Parlement russe, Valentina Matvienko, a assuré, hier, à la presse que le vote devait être maintenu «malgré les diverses inquiétudes liées au coronavirus». Ces dernières semaines, des spéculations affirmaient que le Kremlin procèderait à un vote en ligne, une éventualité dénoncée par l'opposition qui craint qu'elle ne permette des fraudes massives. L'un des amendements, proposé mardi, doit permettre à Vladimir Poutine de remettre à zéro le nombre de ses mandats présidentiels, afin de lui donner le droit de se représenter en 2024 et en 2030. L'opposition russe a dénoncé une «usurpation du pouvoir». Le texte avait été approuvé mardi par la Douma. Aucun des députés présents n'avait voté contre la réforme, seuls 44 s'étaient abstenus et 382 l'avaient adoptée, validant tous les amendements proposés par Vladimir Poutine depuis janvier. La réforme ne compte pas qu'un renforcement des pouvoirs présidentiels: la Constitution, qui date de 1993, portera désormais «la foi en Dieu» du peuple russe et précise que le mariage ne peut concerner qu'un homme et une femme, écartant constitutionnellement toute volonté de légaliser le mariage entre personnes de même sexe. En outre, les juges, élus et responsables politiques fédéraux ne pourront compter de deuxième nationalité ou même un permis de séjour à l'étranger. Vladimir Poutine, confronté à une chute du niveau de vie et à une forte opposition à la réforme des retraites, a fait deux gestes avec l'inscription d'un salaire minimum garanti et de l'indexation des pensions de retraite. Le président russe garde le pouvoir de limoger le chef du gouvernement, bien que choisi officiellement par le Parlement, et tout membre du cabinet. «Je n'ai jamais changé la Constitution, je ne l'ai pas fait pour que cela m'arrange et je n'ai pas de telles intentions aujourd'hui», avait-il pourtant assuré en 2018, à quelques jours de la présidentielle. Élu en 2000, Vladimir Poutine avait pu rester au pouvoir entre 2008 et 2012 en étant le Premier ministre de son propre Premier ministre précédent, Dmitri Medvedev.