Un total de 599 membres du groupe terroriste Boko Haram et d’autres gangs criminels ont été tués dans le nord du Nigeria au cours de diverses opérations qui ont eu lieu ce mois-ci, a annoncé jeudi l’armée nigériane. Les opérations conduites entre le 6 et le 28 mai ont couvert la région du nord-est, où le groupe Boko Haram exerce une emprise depuis plus d’une décennie, ainsi que les régions du nord-ouest et du centre où des hommes armés ont perpétré divers crimes, a indiqué l’armée dans un communiqué parvenu. Selon l’armée, à la suite des opérations menées conjointement par les militaires, les activités des terroristes et des criminels dans le pays «ont été considérablement dégradées». Un total de 188 membres de Boko Haram ont été tués au cours des opérations, y compris leurs commandants supérieurs, a précisé le communiqué, qui a également révélé que des installations logistiques, des camions armés et d’autres structures du groupe terroriste ont été détruits, et que des armes ont été récupérées au cours de la période. Les troupes ont également secouru un total de 236 civils -des femmes et des enfants- qui avaient été enlevés par les terroristes», a ajouté le communiqué.