La participation de «Qalb Tounes» au nouveau gouvernement au cas où il serait invité à y faire partie, «sera décidée après l’examen du programme d’action du futur gouvernement et des membres qui le composeront», a fait savoir samedi, le président de la formation politique, Nabil Karoui. A l’issue de sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, M. Karoui, cité par l’agence TAP, a ajouté que la rencontre qu’il a eue avec M. Habib Jamli s’inscrivait dans le cadre de «la poursuite» des concertations et l’échange de points de vue sur le futur gouvernement. Concernant la participation (ou non) au gouvernement, Nabil Karoui, dont le parti est arrivé deuxième aux dernières législatives d’octobre, a estimé qu’«il est encore tôt pour se prononcer sur cette question» qui, a-t-il dit, «n’a pas été abordée lors de cet entretien». «Nous sommes ouverts à toutes les propositions servant l’intérêt de la Tunisie», a-t-il poursuivi, insistant sur «la nécessité d’opter pour des compétences nationales et d’éviter les quotas partisans».Nabil Karoui n’a pas déterminé la position de «Qalb Tounes» par rapport à sa participation au gouvernement ou son positionnement au sein de l’opposition. «Ce sont les structures du parti qui décideront», a-t-il dit. Cette rencontre selon M. Karoui, a porté sur l’approfondissement des prises de position du parti à propos de plusieurs questions, dont celle relative à la neutralité des ministères de souveraineté, et à l’allégement des restrictions sur la liberté de la presse et des médias. L’accent a, aussi, été mis sur l’impératif de mettre un terme à «l’appauvrissement des classes moyennes et celles à faible revenu», a-t-il ajouté. Interrogé sur les déclarations de Rached Ghannouchi affirmant qu’Ennahdha ne participera pas à un gouvernement auquel prendra part «Qalb Tounes», Nabil Karoui a dit «respecter Ghannouchi en sa qualité de président du Parlement et d’homme patriote».J’attendais de sa part qu’il soit le président de tous les Tunisiens vu qu’il est le président du Parlement, et de charger quelqu’un d’autre pour représenter Ennahdha aux concertations sur le futur gouvernement et non lui-même.» Les concertations entre un groupe d’experts, chargé d’élaborer le programme d’action du prochain gouvernement tunisien par M. Jamli et les représentants des partis Qalb Tounes, Attayar et la coalition Al karama, ont démarré vendredi. «Qalb Tounes» a appelé vendredi à accélérer la formation du nouveau gouvernement «sans attendre les délais constitutionnels». Point d’ordre : les partis intéressés ont vocation, en principe, à discuter et adopter, d’un commun accord, le programme du futur gouvernement, ainsi que sa composition, auquel cas la question de leur participation ne devrait pas se poser a posteriori (Ndlr).