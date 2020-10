En présentant, vendredi dernier, son plan d'action contre «le séparatisme islamiste» et «son projet de contre-société», le président français Emmanuel Macron se doutait bien qu'il allait soulever, ici et là, quelques vagues, à défaut de réelles tempêtes. Dans une France qui fait, volontiers, de la laïcité une valeur cardinale, pourvu qu'elle ne se heurte pas au dîner sacré du Conseil représentatif des institutions juives en France (Crif) où se bouscule, chaque année, tout ce que l'Hexagone compte de bien-pensants, Macron en tête, bien évidemment, la question de l'islam en France, un temps convertie en islam de France, se pose, depuis des décennies. Nombre de gouvernements se sont heurtés au pilori, croyant transformer, à bons comptes, les bases idéologiques et financières qui sous-tendent une nébuleuse dans laquelle la communauté algérienne a tôt fait de se marginaliser, unique moyen d'éviter des conflits que certains courants recherchent, avec ardeur. Depuis Chirac et Pasqua, la Mosquée de Paris, bastion de la communauté, n'a plus droit de cité dans le temple élyséen et les relations avec le ministère de l'Intérieur, chargé des cultes, sont plus figues que raisins. Il ne faut donc pas s'enflammer, sans connaître, exactement, les enjeux de la démarche du président Macron et de certaines sphères d'influence qui ne désarment pas, dans leur course vers le leadership musulman, en terre française. La réaction de l'institution Al-Azhar, au lendemain des propos macroniens, peut, quant à elle, paraître exagérée, qualifiant de «raciste» le discours du président français et rejetant, dans la forme comme dans le fond, ses «fausses accusations envers l'islam». Et pourtant! De telles «déclarations racistes sont de nature à enflammer les sentiments de 2 milliards» de musulmans, à travers le monde, prévient le Centre islamique de recherches d'Al-Azhar qui condamne «une confusion erronée entre la réalité des valeurs auxquelles appellent les religions, comme le rapprochement entre les êtres humains, et l'exploitation par certains (extrémistes) des textes de ces religions, pour réaliser leurs objectifs néfastes». Le Centre conseille, dès lors, de «cesser les attaques contre les religions» pour ne pas consolider «le discours de la haine».

Le président français considère que le «séparatisme islamiste» en France génère une «déscolarisation des enfants» et un «développement de pratiques sportives et culturelles communautaristes», porte ouverte, affirme-t-il, à «l'endoctrinement (et à) la négation de nos principes comme l'égalité homme/femme». Un discours repoussé à plusieurs reprises, compte tenu de son caractère explosif, et qu'il n'aurait sans doute pas prononcé en avril 2022, l'élection présidentielle ayant lieu le 8 et le 23. C'est pourquoi l'offensive est lancée, par rapport au contexte de nouvelles attaques supposées «terroristes». Un projet de loi est prêt à la présentation, le 9 décembre prochain, avant un débat à l'Assemblée nationale, en 2021, pour donner du grain à moudre à tous ceux qui n'ont de cesse d'agiter le spectre de l'hydre islamique en France.

A ce jeu-là, il n'est pas dit que celui qui jette aujourd'hui la pierre sortira, nécessairement, vainqueur.