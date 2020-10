Quatre militaires tchadiens ont été tués dans une embuscade attribuée au groupe terroriste Boko Haram dans la province du Lac (ouest), a indiqué hier un responsable local. «Un contingent de nos forces qui effectuait une patrouille, lundi, dans la localité de Ngouboua et Kaïga, a été pris pour cible par les terroristes de Boko Haram», a indiqué le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïr Fadoul cité par des médias. Selon le gouverneur, le bilan de cette embuscade de Boko Haram contre l’armée nationale tchadienne (ANT) fait état de «quatre soldats tués et quelques blessés». Autour du Lac partagé par le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, Boko Haram maintient des camps d’entraînement et multiplie enlèvements et attaques notamment contre les pêcheurs et les soldats. Le groupe terroriste Boko Haram, qui a débuté en 2009 dans le nord-est du Nigeria, son fief , a fait de nombreuses victimes et plus d’un million de déplacés dans ce pays, et a gagné le Niger, le Tchad et le Cameroun, voisins. Depuis 2015, les pays de la région luttent contre Boko Haram au sein de la Force Mixte Multinationale (FMM), une coalition régionale engagée dans la région du lac Tchad.