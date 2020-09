Quatre soldats libanais ont été tués, hier, avant l’aube lors d’une opération contre un terroriste recherché, qui a été abattu, dans le nord du pays, a annoncé l’armée. «Lors d’une descente au domicile d’un terroriste recherché dans le secteur de Minié, la patrouille a été la cible de coups de feu et d’une grenade à main. Trois soldats ont été tués et un quatrième a été grièvement blessé avant de succomber», a-t-elle indiqué dans un communiqué. L’armée a «poursuivi les tireurs» et tué le chef de la cellule, Khaled al-Tallawi, selon la même source. D’après les médias locaux, l’armée pourchasse depuis quelques semaines cette cellule impliquée dans le meurtre le 21 août de deux membres de la police municipale et du fils du maire de la localité de Kaftoun (nord). Le lendemain, les forces de sécurité avaient arrêté un suspect après avoir mené un raid dans le camp de réfugiés palestiniens de Beddawi près de Tripoli (nord).