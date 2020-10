Au moins quinze personne ont été tuées et plus de trente blessées, hier, dans un attentat à la voiture piégée qui a ciblé un bâtiment administratif dans la province de Nangarhar dans l'est de l'Afghanistan, ont annoncé les autorités. L'explosion s'est produite à l'entrée d'un bâtiment administratif abritant également des installations militaires dans le district de Ghani Khel, a indiqué le porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, Attaullah Khogyani. «La voiture piégée a explosé à l'entrée du bâtiment de l'administration du district. Plusieurs assaillants armés ont tenté d'entrer dans le bâtiment après l'attaque mais ils ont été tués par les forces de sécurité», a-t-il ajouté. Le porte-parole de la police de la province Farid Khan a confirmé ces informations. La plupart des victimes sont des membres des forces de sécurité mais plusieurs civils figurent parmi les morts, a-t-il précisé. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais M. Khan l'a attribuée aux talibans. Les talibans comme les insurgés de l'Etat islamque sont actifs dans la région. Les talibans ont intensifié leurs attaques en Afghanistan au moment où leurs responsables sont engagés dans des pourparlers de paix avec les négociateurs du gouvernement afghan à Doha. Mardi, quatorze civils, dont sept femmes et cinq enfants, ont été tués par l'explosion d'une mine artisanale au moment du passage de leur minibus dans le centre de l'Afghanistan, se