Plusieurs centaines de personnes ont commencé à se rassembler hier dans plusieurs villes du Soudan, en mémoire des manifestants tués pendant l’évacuation le 3 juin d’un sit-in installé devant le siège de l’armée, à Khartoum. Des rassemblements étaient en cours en début d’après-midi à Madani et Al-Obeid (Centre), ainsi qu’à Port-Soudan, au bord de la mer Rouge. Le 3 juin, 136 personnes ont été tuées lors de l’évacuation brutale du sit-in des manifestants par des hommes armés, selon un comité de médecins, proche de la contestation. Les autorités parlent de 71 morts. Des dizaines de personnes avaient déjà été tuées dans la répression des manifestations lancées le 19 décembre, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Le mouvement avait pris une tournure politique en réclamant la chute du président Omar el-Béchir, destitué et arrêté le 11 avril par l’armée, après trois décennies au pouvoir. Organisés 40 jours après la dispersion du sit-in, les rassemblements marquent aussi la fin du deuil pour les familles et les proches des disparus, selon la coutume musulmane. Scandant «Sang pour sang, nous ne voulons pas de compensation» et portant des banderoles réclamant «Justice pour les martyrs», des centaines de personnes ont défilé dans les rues en brandissant des photographies de manifestants tués, selon des témoins. à Khartoum, des rassemblements étaient prévus plus tard dans la journée.