Le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus a décuplé en Tunisie, un mois après l’ouverture des frontières, et le pays a enregistré le premier mort depuis plusieurs semaines. La Tunisie, dont l’économie dépend fortement du tourisme, avait pris des mesures strictes en mars et avait bien circonscrit la pandémie. Mi-juin, il n’y avait plus que quelques nouveaux cas par semaine, tous des rapatriés de l’étranger, placés en quarantaine. Les frontières ont rouvert le 27 juin, sans précautions spécifiques, pour les voyageurs de pays classés «verts», dont la France, l’Italie ou la Grande-Bretagne. En juillet, le nombre de cas recensés est passé à plusieurs dizaines par semaine. 26 employés de l’aéroport de Tunis ont été testés positifs. Le ministère de la Santé a annoncé le décès d’un malade, premier mort depuis le 17 juin, portant le bilan total à 51 morts depuis mars. Plus de 1.500 cas de personnes contaminées ont été recensés. La commission de suivi doit se réunir pour examiner les mesures à prendre, alors que toutes les restrictions ont été levées : commerces, lieux de culte ou attractions touristiques sont ouverts. Les frontières avec les pays voisins, l’Algérie et la Libye, sont toujours fermées. La Tunisie est frappée par les retombées sociales de la crise. Des dizaines de milliers d’emplois sont sur la sellette dans le tourisme, l’automobile ou le commerce informel. Des mobilisations sociales ont lieu au sud du pays, dans la production de pétrole et du phosphate, source de devise cruciale.