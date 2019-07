Les relations entre Chypre et la Turquie, houleuses depuis plus de 40 ans sur la question de l’île méditerranéenne divisée, connaissent un regain de tensions autour du gaz offshore après la décision d’Ankara de mener ses propres explorations. La découverte ces dernières années de gigantesques gisements gaziers en Méditerranée orientale a aiguisé l’appétit de Chypre, membre de l’Union européenne (UE), qui rêve de devenir un acteur énergétique majeur. Les autorités chypriotes ont signé ces dernières années des contrats d’exploration avec des géants des hydrocarbures comme Eni, Total et l’américain ExxonMobil.

Mais la Turquie, dont l’armée occupe le tiers nord de l’île, s’oppose à toute exploration et exploitation de ces ressources qui excluraient cette partie de Chypre, où vivent les Chypriotes-turcs. Ces derniers mois, elle a envoyé trois navires de forage au large de Chypre malgré des avertissements de l’UE et de Washington, et elle a promis de renforcer ses activités de forage malgré le vote de sanctions par l’UE pour la dissuader de se livrer à ces actes «illégaux» dans la Zone économique exclusive chypriote.

Chypre est divisée en deux depuis l’invasion du tiers nord de l’île par l’armée turque en 1974, après un coup d’état visant à rattacher l’île à la Grèce et qui inquiétait la minorité chypriote-turque. La République de Chypre n’exerce son autorité que sur les deux tiers sud de l’île, habitée par les Chypriotes-Grecs. Le tiers Nord est administré par l’autoproclamée République turque de Chypre du Nord (RTCN), non reconnue par la communauté internationale.

Réagissant aux dernières opérations de forage par la Turquie, l’UE, qui cherche une alternative à la Russie comme fournisseur de gaz, a pris des sanctions le 8 juillet, dont une coupe de 145,8 millions d’euros dans les fonds européens dont devait bénéficier la Turquie en 2020. Ankara affirme pour sa part ne pas être tenue par les accords de délimitation maritime entre le gouvernement chypriote et d’autres pays riverains de la Méditerranée, et fait valoir ses droits sur son propre plateau continental.

Les tensions compliquent les travaux de forage des compagnies étrangères. En février 2018, un navire affrété par Eni pour effectuer des forages avait dû rebrousser chemin après avoir été bloqué par des navires de guerre turcs. Mardi dernier, Chypre a jugé «inacceptable» une proposition chypriote-turque de partage des revenus énergétiques. Nicosie estime qu’une gestion conjointe ne sera possible qu’une fois un accord de paix trouvé, assurant que les Chypriotes-Turcs auront leur part. En attendant, Chypre rêve d’engranger de gros profits grâce au gaz. En juin, les autorités ont indiqué espérer des recettes estimées à

8,2 milliards d’euros sur 18 ans de l’exploitation du champ gazier d’Aphrodite, selon un contrat avec l’anglo-néerlandais Shell, l’américain Noble et l’israélien Delek. L’ensemble des profits pour Chypre pourrait atteindre 15 milliards d’euros sur 20 ans, avance M. Ellinas, «mais d’abord, il faut garantir les ventes et c’est un défi dans un marché qui se dirige inexorablement vers les énergies propres».