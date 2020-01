Le gouvernement nigérien, réuni lundi en conseil des ministres, à Niamey a pris «d’importantes mesures», marquées par le départ du chef d’état-major des Forces armées nigériennes (FAN), le général de corps d’armée Ahmed Mohamed, en poste depuis janvier 2018, remplacé par le général de division Salifou Modi, a-t-on appris de source officielle à Niamey. De même, selon le communiqué diffusé sur la radio nationale, le général de brigade Seydou Bagué est nommé chef d’état-major de l’armée de Terre, en remplacement du général de brigade Sidikou Abdou Issa, qui devient inspecteur général des armées. Le général de brigade Didili Amadou va occuper le poste de secrétaire général du ministère de la Défense. Ces décisions interviennent après une série d’attaques terroristes qui ont causé de sérieuses pertes dans les rangs de l’armée nigérienne, dont celle de Chinogadar, jeudi dernier, la plus meurtrière que le pays ait connue, avec 89 soldats tués. Elles interviennent un mois après la mort de 71 autres militaires,

le 10 décembre, dans une attaque menée par plusieurs centaines de terroristes lourdement armés, à bord de colonnes de véhicules et de motos, contre leur garnison près d’Inates, dans la région de Tillabéry, proche aussi de la frontière malienne.

Le 25 décembre, 14 éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) nigériennes ont été tués et un autre porté disparu dans une attaque terroriste contre leur convoi près de Sanam.