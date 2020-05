L’Esplanade des mosquées à El Qods occupée, troisième lieu saint de l’islam et premier hors de l’Arabie saoudite, a rouvert ses portes, tôt hier matin après plus de deux mois de fermeture, en raison de la pandémie de coronavirus. Les premiers fidèles, le visage barré de masques sanitaires, ont pu pénétrer dans l’enceinte de l’Esplanade située dans la vieille ville, en prévision de la première prière du jour. Des dizaines de fidèles sont entrés en psalmodiant «Dieu est grand, nous protégerons al-Aqsa par notre âme et notre sang». Ils ont été accueillis par le directeur d’El-Aqsa, Omar Kiswani. Désignée sous le nom de Haram al-Sharif —»Noble sanctuaire»—, l’Esplanade des mosquées abrite le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Elle est administrée par le Waqf, organisme qui dépend de la Jordanie. Le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa ont accueilli les fidèles après avoir été fermés mi-mars par les autorités religieuses d’El Qods, occupée par l’Etat sioniste depuis 1967.