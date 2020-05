Le gouvernement du Niger a décidé mardi de lever le couvre-feu à Niamey, la capitale, et d'autoriser la réouverture des lieux de culte, fermés fin mars pour cause de coronavirus. «Le gouvernement, sur proposition des chefs religieux, après consultation du Comité d'experts Covid-19, décide de la réouverture des lieux de culte». Cette mesure était très attendue, le gouvernement ayant déjà allégé les mesures pour le Ramadhan. Il a aussi annoncé «la levée du couvre-feu à Niamey», demandant aux «chefs religieux d'exiger des fidèles» qu'ils observent «les mesures barrières minimum», telles le lavage des mains au savon ou au gel, la désinfection des lieux de culte, le port d'un masque et le respect de la distanciation.