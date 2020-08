Le gouvernement libyen d'Union nationale (GNA) a annoncé la reprise des vols commerciaux depuis l'aéroport international de Mitiga, dans la capitale Tripoli, après une suspension de 5 mois dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du nouveau coronavirus. Le ministère des communications du GNA, a annoncé la reprise des vols dans un bref communiqué diffusé sur twitter. La Turquie figure parmi les destinations concernées par cette reprise du trafic aérien. Le 15 mars dernier, le Conseil présidentiel avait déclaré l'état d'urgence dans tout le pays en fermant les frontières terrestres et les aéroports pour empêcher la propagation du virus. Lundi, le Centre national libyen de contrôle des maladies a annoncé avoir enregistré 10 décès et 226 cas de contamination, portant le total à 4.063 cas de contagion, 93 décès et 625 rémissions.