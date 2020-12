Une semaine après un faux départ, le procès de l’ex-président français Nicolas Sarkozy pour corruption dans l’affaire dite des «écoutes» devait réellement débuter, hier. La 32e chambre correctionnelle doit ainsi commencer à 13h30 l’examen de cette affaire inédite: jamais un ancien chef de l’Etat n’a été jugé pour corruption, sous la Ve République. Avant Nicolas Sarkozy, 65 ans, un seul ancien président, Jacques Chirac, a été jugé et condamné, en 2011, dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris, sans avoir jamais comparu, pour raison de santé. L’ex-occupant de l’Elysée (2007-2012) était, lui, bien présent aux courtes audiences de lundi et jeudi. «Je n’ai pas l’intention qu’on me reproche des choses que je n’ai pas commises», avait-il déclaré, contestant être un «pourri» et dénonçant un «scandale». Retiré de la politique, depuis sa défaite à une primaire de la droite, fin 2016, Nicolas Sarkozy encourt dix ans de prison et un million d’euros d’amende pour corruption et trafic d’influence.