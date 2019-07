L’Assemblée générale des Nations unies a remercié samedi le Mouvement des non-alignés pour son soutien et l’a appelé à poursuivre sa défense du respect de la souveraineté. Il «doit continuer de défendre fermement le respect de la souveraineté, le droit à l’autodétermination, la solidarité internationale et le droit à la paix et au développement de tous les peuples», a déclaré dans un message vidéo Maria Fernanda Espinosa Garces, la présidente de l’Assemblée général de l’ONU. Ce message a été diffusé lors de la réunion ministérielle du Bureau de la coordination du Mouvement des non-alignés, qui a débuté samedi à Caracas, la capitale vénézuélienne. La responsable onusienne a également remercié le mouvement pour sa promotion de la déclaration de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie pour la paix, célébrée le 24 avril. Elle a déclaré que le multilatéralisme et le droit international étaient les garants de la paix. Le Venezuela assume la présidence du Mouvement des non-alignés depuis 2016. Elle sera assurée par l’Azerbaïdjan en octobre prochain.