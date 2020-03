Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil gouvernemental des Affaires étrangères et de la Défense, face à l'afflux de milliers de migrants aux portes de la Grèce. Au nord-est du pays, quelque 13 000 migrants selon l'ONU étaient massés à la frontière terrestre gréco-turque, espérant passer de Turquie en Grèce, après la décision de la Turquie dans la nuit de jeudi à vendredi de ne plus empêcher les migrants qui essayent de se rendre en Europe de franchir la frontière. Le long des 200 km de frontière terrestre où les autorités grecques ont renforcé leurs patrouilles, Athènes a bloqué l'entrée illégale de près de 10.000 migrants, selon une source gouvernementale. «Nous protégeons fermement les frontières de la Grèce et de l'Europe, a déclaré hier Alkiviadis Stefanis, le vice-ministre grec de la Défense, sur Skai TV. Dans la nuit, les autorités grecques ont procédé à 73 nouvelles arrestations de migrants clandestins, qui s'ajoutent aux 66 de la veille.