Le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, a annoncé que Ouagadougou abritera le 14 septembre prochain une réunion de haut niveau sur le terrorisme dans le Sahel, précisant que l’ensemble des pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) seront invités pour discuter de la lutte contre le phénomène du terrorisme dans la sous-région. S’exprimant dimanche soir à l’issue d’une séance de travail tenu lors du sommet du G7-Afrique à Biarritz, en France, le président burkinabè a indiqué que son pays se prépare à accueillir le 14 septembre prochain une réunion de haut niveau sur le terrorisme dans le Sahel. «Je voudrais aussi noter qu’au-delà du partenariat dont nous avons parlé au niveau des pays côtiers comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo, nous avons un travail qui se fait pour que ces pays participent à la sécurisation et à la lutte contre le terrorisme. Le 14 septembre prochain, nous allons avoir une réunion à Ouagadougou de l’ensemble de la CEDEAO pour discuter encore de cette question du terrorisme dans notre sous-région», a souligné M. Kaboré. «Nous sommes cinq aujourd’hui, nous nous battons contre le terrorisme avec l’appui d’un certain nombre de partenaires, mais c’est quelque chose qui est susceptible d’extension parce que c’est comme un cancer qui se métastase, et forcement la métastase va nous créer des problèmes impossibles à résoudre», a fait savoir, en outre, M. Kaboré, qui préside actuellement le G5 Sahel.