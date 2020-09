Les travaux de la 154ème session du Conseil de la Ligue des Etats arabes ont débuté hier, à distance, sous la présidence de l'Etat de Palestine. L'ordre du jour comprend un certain nombre de questions politiques, sécuritaires, sociales, sanitaires et administratives d'intérêt commun pour l'action arabe, notamment les développements de la question palestinienne. Une source responsable à la Ligue arabe avait déclaré samedi que le projet d'ordre du jour de la réunion comprend plusieurs points relatifs à l'action arabe commune, avec à leur tête les développements de la cause palestinienne à la lumière des récents développements survenus dans la région. Les ministres des Affaires étrangères, s'attèleront aussi à l'examen de la coopération des pays arabes dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la stratégie arabe de prévention et de lutte contre toutes les formes de violence dans le statut d'asile et de déplacement, en particulier la violence sexuelle à l'égard des femmes et des filles.