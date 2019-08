La préparatifs de l’institution militaire pour assurer la réussite des prochaines échéances électorales en Tunisie ont été au centre de la réunion du Conseil supérieur des armées, a rapporté l’agence de presse TAP. Tenue lundi au Palais de Carthage sous la présidence du Chef suprême des forces armées, président de la République tunisienne par intérim Mohamed Ennaceur, la séance «a permis de passer en revue la situation sécuritaire et militaire au double plan national et régional», selon la TAP.

Les nouvelles perspectives de la coopération militaire avec certains pays frères et amis a été également à l’ordre du jour, a-t-on indiqué. Vingt-six candidatures à la présidentielle tunisienne anticipée du 15 septembre ont été validées et 71 écartées, au terme d’un examen préliminaire des dossiers, selon l’Instance chargée des élections en Tunisie (Isie). Le premier tour de l’élection présidentielle en Tunisie aura lieu le 15 septembre, la campagne officielle devant se tenir entre le 2 et le 13 du même mois. Initialement prévue en fin d’année, cette élection a été anticipée à la suite du décès, le 25 juillet dernier, de Béji Caïd Essebsi à l’âge de 92 ans. C’est le président du Parlement Mohamed Ennaceur qui assure l’intérim.