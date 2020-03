Le président du Conseil européen Charles Michel a convoqué aujourd'hui une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l'UE pour le suivi de la réponse à la pandémie du nouveau coronavirus, a-t-il annoncé hier sur Twitter. Comme déjà une semaine plus tôt - c'était alors une première-, la réunion se tient par visioconférence. «Contenir la propagation du virus, fournir des équipements médicaux en quantité suffisante, stimuler la recherche et limiter les retombées économiques négatives sont clés», a souligné Charles Michel. «Coordination européenne hier matin avec Van der Leyen, Charles Michel et la Chancelière Merkel. Nous travaillons entre Européens. Des décisions exigeantes dans les prochaines heures», a pour sa part annoncé le président français Emmanuel Macron dans un message sur son compte twitter. Les quatre responsables se sont concertés hier matin par visioconférence, a confirmé une source européenne. Leurs entretiens ont porté sur la préparation de la visioconférence du G7 plus tard dans l'après-midi ainsi que les mesures à prendre dans l'espace Schengen (22 pays de l'UE plus Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein) pour permettre la libre circulation des camions transportant des denrées alimentaires et du matériel médical, selon la même source. Mardi dernier, la réunion avait permis de lancer la réponse économique de l'UE à la crise. Lundi, les marchés européens ont ouvert en chute libre malgré l'offensive des banques centrales. Le bloc européen tente de se coordonner et de mettre en oeuvre la «solidarité» européenne que les hauts responsables ont appelé de leurs voeux à maintes reprises, alors que les réponses varient selon les pays. La barre des 2.000 décès liés au virus a été franchie dimanche en Europe. Le continent est devenu le coeur de la pandémie, alors que la Chine semble avoir enrayé la propagation du virus avec seulement 16 nouveaux cas lundi.i.

En Europe, le principe de libre circulation des personnes est remis en question. L'Allemagne a mis en oeuvre lundi matin ses contrôles aux frontières avec cinq pays: la France, l'Autriche, le Danemark et le Luxembourg, mais aussi la Suisse qui fait partie de l'espace Schengen. La République tchèque a également annoncé dimanche la fermeture partielle de ses frontières. L'Italie reste le pays européen le plus touché, enregistrant dimanche un nombre record de 368 nouveaux décès en 24 heures, qui porte le nombre des morts à 1.809. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à «une coordination européenne» dans les domaines de la santé et de l'économie pour affronter le coronavirus, avertissant que son pays n'avait pas «encore atteint le pic» de contagions. Les ministres de l'Economie de l'UE se sont par ailleurs réuni par visioconférence hier après-midi.