Une réunion internationale de haut niveau sur la sécurité de la navigation s’est tenue, hier, à Manama, a annoncé le ministère bahreïni des Affaires étrangères. «Le royaume de Bahreïn accueille aujourd’hui une réunion militaire internationale d’importance consacrée à l’examen de la situation actuelle dans la région et des moyens de renforcer la coopération, la coordination et les consultations internationales», a indiqué le ministère sans préciser les pays participant à cette réunion. L’objectif est de «faire face aux agressions répétées et aux agissements inacceptables de l’Iran et des groupes terroristes qui lui sont liés contre la sécurité de la navigation dans le Golfe et le détroit d’Ormuz», a-t-il affirmé dans un communiqué. Ces actes de l’Iran «menacent la sécurité et la stabilité de la région et du monde dans son ensemble», a assuré le ministère. Pays à majorité chiite, Bahreïn est dirigé par une monarchie sunnite qui accuse régulièrement l’Iran chiite de soutenir les manifestations et les troubles, ce que Téhéran dément. Le royaume de Bahreïn avait déjà annoncé une réunion sur le même thème à Manama en octobre prochain.