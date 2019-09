L’Arabie saoudite a parlé d’une «menace sur la sécurité» du royaume en dénonçant, pour la première fois, le conflit dans le sud du Yémen entre l’armée et les séparatistes, a annoncé jeudi l’agence de presse officielle SPA. «L’Arabie saoudite assure que toute tentative de déstabilisation du Yémen constitue une menace sur la sécurité et la stabilité du royaume et de la région et qu’elle n’hésitera pas à y faire face avec fermeté», selon SPA. Depuis quatre ans, Riyadh intervient militairement au Yémen avec ses alliés, Abou Dhabi en tête, pour contrer les rebelles Houthis. Mais en août, un nouveau front s’est ouvert à Aden (Sud) au sein du camp anti-Houthis entre l’armée et les séparatistes du Conseil de transition du Sud (STC). Jusqu’ici, le royaume s’était contenté d’inviter les belligérants au dialogue. Jeudi, il a exprimé son refus «de changer la réalité au Yémen par la force», insistant sur «l’absence de toute solution alternative au gouvernement légitime». L’Arabie saoudite a dit regretter ce «déclenchement de la division entre les frères au Yémen» et a appelé à «un engagement total, immédiat et inconditionnel» pour l’arrêt des combats, selon SPA. Riyadh estime que cette «division» profite aux milices terroristes Houthies et «d’autres organisations», citant le groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh) et Al-Qaïda. Le royaume a dit regretter «l’absence de réponse» à son invitation au dialogue.