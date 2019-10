L’Arabie saoudite va «accueillir» des soldats et de l’équipement militaire supplémentaires que les Etats-Unis ont décidé de déployer dans la région du Golfe sous fortes tensions, a déclaré une source du ministère de la Défense citée par l’agence de presse officielle SPA. Washington a approuvé vendredi l’envoi de plusieurs milliers de militaires en Arabie saoudite afin de protéger son grand allié dans la région. Riyadh va accueillir «des forces et du matériel de défense supplémentaires dans le cadre du travail conjoint entre le royaume et les Etats-Unis pour préserver la sécurité régionale», a déclaré une source au ministère de la Défense, citée par SPA. La décision intervient en «application des directives» du roi Salmane et du prince héritier Mohammed ben Salmane, ce dernier étant également ministre de la Défense. Le prince héritier avait été informé de la décision américaine, qui vise à «assurer et améliorer la défense de l’Arabie saoudite», selon un communiqué du Pentagone. Washington avait déjà annoncé fin septembre l’envoi de 200 militaires dans le royaume, le premier déploiement du genre depuis le retrait des troupes américaines en 2003. Avec ces précédents déploiements, au total 3.000 soldats supplémentaires ont été «prolongés ou autorisés au cours du dernier mois», selon le Pentagone. Outre les militaires, les renforts comprennent notamment des missiles Patriot et un bouclier anti-missile THAAD.