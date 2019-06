Les libéraux espagnols de Ciudadanos ont décidé, hier, de rompre avec Manuel Valls à Barcelone en raison de la décision de l’ancien Premier ministre français de voter en faveur de l’élection de la maire sortante de gauche. Contre l’avis du parti qui l’avait soutenu aux municipales, Valls et deux autres des six élus sur sa liste ont apporté samedi leurs voix décisives à Ada Colau, lui permettant d’être reconduite à la tête de la deuxième ville d’Espagne. Valls a justifié ce vote «sans contreparties» par sa volonté de barrer la route à l’indépendantiste catalan Ernest Maragall, arrivé de peu en tête du scrutin.»Nous avons décidé de nous séparer de Manuel Valls et nous aurons deux groupes séparés (au sein du conseil municipal). La décision est immédiate», a déclaré Ines Arrimadas, une dirigeante de Ciudadanos. Les relations entre Valls et Ciudadanos se sont tendues récemment sur un autre sujet, celui du rapport des libéraux avec l’extrême droite de Vox. Valls - arrivé quatrième aux élections municipales à Barcelone, sa ville natale -, avait publiquement désapprouvé la stratégie de Ciudadanos d’accepter les voix de Vox pour conquérir des collectivités locales. Le Parti Populaire (PP, conservateur) a repris samedi à la gauche la mairie de Madrid, main dans la main avec Ciudadanos grâce aux voix décisives de Vox.